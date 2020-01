Il 2017 ha la Viafier retica decidì d'investir ina mesa milliarda francs en la renovaziun e modernisaziun da l’infrastructura a Landquart. En ina emprima etappa dal project da mamut ha la Viafier retica vulì centralisar ils indrizs da la partiziun d’infrastructura. Tranter auter cun remplazzar la basa d’intervenziun che garantescha il traffic sin ils binaris.

Biros, hallas ed aunc bler dapli

2018 han las lavurs cumenzà. Ussa il mars 2020 duai il nov bajetg ir en funcziun. 33,5 milliuns francs ha il bajetg da duas auzadas custà – ed el cuntegn biros, lavuratoris, hallas per vaguns, locomotivas, magasins per material, stanzas d'event, da barat e ruaus. Era a la tecnologia hajan els dà blera paisa, hai num da vart da la Viafier retica. Sper implants solars sin il tetg, fanestras automaticas e pumpas modernas da stgaudar, han ins era integrà ils giavischs dals collavuraturs e da las collavuraturas, ha declerà il mainaproject Martin Luzio.

Far frunt a problems

Martin Luzio è conscient ch’ins investescha blers daners a Landquart, dentant saja il bajetg da 33,5 milliuns francs giustifitgà. Tras la basa d’intervenziun moderna datiers da la staziun, hajan els pudì schliar la mancanza da spazi. In ulteriur motiv per il bajetg pompus sper la staziun è, ch’i saja era in bajetg che represchenteschia fitg bain la fatschenta cura ch’ils turists vegnian da la Bassa siadora cun il tren.

