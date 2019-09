Uss, dus onns suenter l’emprima badigliada èn las lavurs vi dal nov cumplex da scola amez la vischnanca da Claustra terminadas.

Uss èn tuttas e tuts al medem lieu

Il nov cumplex da scola cumpiglia la scoletta, la scola primara e la scola superiura. «Il pli grond avantatg è che tut las classas van uss al medem lieu a scola», declera il mainascola Gion Caviezel.

La nova chasa da scola en cifras Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legenda: RTR, Lukas Quinter. 26 tavlas digitalas ed interactivas

50 plantas

66 tualettas

196 stanzas

257 fanestras

269 portas

777 sutgas

1'538 lampas

Per las scolaras ed ils scolars da Claustra-Serneus datti tut en tut bunamain 200 differentas stanzas: sper stanzas da scola per exempel er stanzas per zambregiar e cuschinar, in labor u in’aula. Er dador il stabiliment datti in'infrastructura nova – ina plazza da gieu sco era pliras plazzas da sport endadens e dadora.

Ina lunga via

La davosa renovaziun pli gronda è stada il 1996. Dapi lura èsi stà ina lunga via tar la scola. Claustra-Serneus n’è ditg betg vegnì perina per chattar in nov lieu per la scola che duai unir tut las classas. Sco Gion Caviezel declera, haja quai durà 30 onns:

Ussa èsi gartegià a nus da chattar in spazi che tuts han vulì.

Ils 13 da december 2015 è il project vegnì a l’urna. Cun 80% da las vuschs ha il pievel da Claustra-Serneus approvà il nov cumplex da scola.

RR novitads 17:00