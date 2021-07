La gruppa da l'Ems Chemie ha augmentà l'emprima mesadad da l'onn la svieuta ed il gudogn. Omadus èn stads in bun tant sur las cifras da l'onn avant – ch'è stà l'onn da pandemia – e procuran per ina valur da record en l'istorgia da la Ems Chemie. La svieuta è creschida per prest 38% sin 1'166 milliuns francs. Il resultat da gestiun è creschì per prest 42% sin 321 milliuns francs.

Suenter la sfundrada pervi da la pandemia da corona, saja la conjunctura sa revegnida pli e pli fitg. En spezial en la China saja il martgà creschì fermamain.

Legenda: En ina sala tar l'Ems-Chemie taidlan enturn 30 schurnalists tiers als pleds da la manadra Magdalena Martullo. RTR, Lukas Quinter

Pandemia e resursas custaivlas

Schegea che l'EMS Chemie ha pudì preschentar ina bilantscha cuntentaivla datti tuttina inqual sfida per l'interpresa. Tenor Magdalena Martullo saja er vinavant d'esser alert puncto l'andament da la pandemia. Entras quella sajan per exempel ils custs per tschertas resursas che vegnan duvradas en lur mintgadi vegnidas pli charas e stgartas. Uschia che l'interpresa haja stuì auzar ils pretschs.

Investiziuns cuntinueschan

Malgrà la situaziun globala instabila cuntinuescha l'EMS Chemie d'investir en l'atgna fatschenta. En il futur veglian els investir radund 300 milliuns francs per novs stabiliments. In da quels projects – in magasin pli grond – duaja il settember ir en funcziun e stgaffir 50 novas plazzas da lavur.