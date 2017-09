Ad Igis ha mintg’onn lieu in ingiant da nuschers. Quai è in’occurrenza da gronda tradiziun, che Igis maina tras sco ina da las sulettas vischnancas en Svizra.

Radund 50 persunas, per pli seniors e senioras, èn sa rimnads datiers dal chastè Marschlins per ingiantar in u dus nuschers. Tgi che ha pudì tiers in dals radund 100 nuschers ha il dretg sin la racolta da quel durant in onn. Il retgav va a la vischnanca da Landquart che investescha quests daners per remplazzar e tgirar ils nuschers.

L'ingiant da nuschers è in eveniment da gronda tradiziun che nagin participant sa exact, cura ch’ins ha entschet cun tut. Per ils blers èsi ina sort hobi. Els giaudan da pudair ingiantar, racoltar e silsuenter elavurar las nuschs. Lavur poi dar ina massa. Tut tenor nuscher munta la racolta a radund 30kg.

RR Total local 11:40