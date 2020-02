La PS Cuira ha lantschà in'iniziativa per canortas pajablas. Concret vul la partida che la citad da Cuira dubleschia sia contribuziun annuala ch'ella paja per la tgira d'uffants. Quest onn ha la citad budgetà passa 1 milliun per quest intent. Dasper la citad paja er il chantun ina cumpart. L'iniziativa vul che las tariffas per la tgira d'uffants èn er vinavant dependentas da las entradas dals geniturs. Pia, tgi ch'ha ina paja pli auta duai er pajar dapli.

Nus sperain natiralmain che questa iniziativa vegn spezialmain da bun a famiglias cun entradas bassas. In profit duai dentant esser per tuts.

Distgargiar famiglias e daventar pli attractiv

Tenor il comité d'iniziativa strapatschian las contribuziuns per canortas fermamain ils budgets da famiglias giuvnas. Cun l'iniziativa vulan els distgargiar las famiglias ed uschia er pussibilitar a quels cun entradas pli bassas da dar lur uffants en la tgira externa. Plinavant duai l'iniziativa esser in gudogn per l'economia. Uschia duain mammas e babs restar en il mund da lavur er cun famiglia. Tut en tut giavischa il comité enturn il president da la PS Cuira, Andri Perl, che Cuira daventia pli attractiv sco lieu da lavur e d'abitar.

La partida socialdemocratica cumenza uss cun rimnar suttascripziuns. Sche l'iniziativa gartegia vegn la fatschenta avant il suveran da Cuira.

