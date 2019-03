Or da Telesguard dals 07.03.2019.

L'iniziativa che vul mantegnair ils kinos da la citad da Cuira è be per part valaivla. Il parlament da Cuira è suandà la gievgia a la decisiun dal cussegl da la citad. Concret vul quai dir, che la populaziun da Cuira dastga votar davart in scumond da bajegiar kinos en la zona d'industria.

Ils iniziants vulevan er francar en l'iniziativa ch'il scumond da bajegiar kinos en la zona d'industria valia retrospectiv. Quest punct da l'iniziativa n'è dentant betg valaivel. L'intent dals iniziants era dad anc pudair franar il cumplex da kino da l'architect Thomas Domenig senior. La realisaziun da quest project na dependa però betg da l'iniziativa.

Schebain il cussegl da la citad sco er il parlament refusan l'iniziativa.

