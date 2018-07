Ulteriur Grischun - Inoltrà iniziativa per mantegnair ils kinos en citad Cuira

Il comité d'iniziativa sut la direcziun da Markus Kalberer ha inoltrà l'iniziativa «per ina citad veglia viva – iniziativa per mantegnair ils kinos da citad a Cuira». Cun l'iniziativa duai vegnir bloccà il project per in kino grond dasper il City West a Cuira.