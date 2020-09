Sin la nova partiziun «Intermediate Care» succeda la tgira da pazientas e pazients che dovran dapli surveglianza ch'en in letg normal – ina tgira sin la staziun intensiva na fa dentant betg da basegn.

Uschia cumplettescha l’Ospital chantunal ses diesch letgs da la staziun intensiva, cun otg plazs che porschan questa tgira intermediara. Las duas staziuns pon ins tenor basegn anc schlargiar sin mintgamai 14 plazs, ch’èn tuts endrizzads cun apparats da respiraziun.

Bain preparà per ina segunda unda

Quai pussibilitass en connex cun ina eventuala segunda unda da corona, er in manaschi da duas staziuns intensivas parallelas, scriva l’Ospital chantunal. Uschia fissan avant maun ina staziun intensiva per pazients da covid-19, ed ina segunda staziun intensiva per pazientas e pazients betg infectads.

Sche las plazzas cun apparats da respiraziun na tanschan betg, ha l’ospital tenor atgnas indicaziuns pussaivladads d’anc schlargiar sias capacitads. La finala saja l’infrastructura il pli pitschen problem, che d’avair avunda persunal dal fatg per tgirar in grond dumber da pazients da covid-19.