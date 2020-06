Cuira duai far frunt a la dischoccupaziun da giuvenils

La Glista Libra Verda pretenda da la citad da Cuira mesiras per far frunt a la dischoccupaziun da giuvenils prognostitgada. Durant la proxima sesida dal parlament da la citad ils 25 da zercladur veglia ella inoltrar ina interpellaziun correspundenta, communitgescha la partida.

L'interpellaziun pretenda ch’il cussegl da la citad s’engascha tar giuvenils ch’han suenter la scola u l’emprendissadi nagina soluziun co cuntinuar. La citad duai per exempel stgaffir dapli plazzas per praticums – e persunas ch’han gist terminà lur emprendissadi duain vinavant vegnir engaschads. Vitiers duai la chapitala grischuna rinforzar la collavuraziun tranter scola, promoziun da l'economia, l'economia ed instituziuns. Er il Cussegl federal vegnia activ sin quest champ, scriva la Glista Libra en sia communicaziun.