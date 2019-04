cuntegn

Ulteriur Grischun - Inventx – Remisa enstagl «Mehrwerk»

La firma da IT Inventx spetga anc adina sin ina decisiun da la dretgira administrativa davart il recurs encunter il project da construcziun dal bajetg «Mehrwerk» a Cuira. Uschè ditg co i cuzza vegn fatg midada en in provisori.