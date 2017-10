«Investir en il futur» – Budget 2018 da Cuira

Per l’onn che vegn budgetescha la citad da Cuira in surpli d’entradas da 4,1 milliuns francs, quai tar entradas da 252 milliuns ed expensas da 248 milliuns francs, quai communitgescha la citad. Cun quai creschan las expensas per 3,1 milliuns cumpareglià cun l'onn avant (+1,2%).

Investiziuns en il furtur

Per ils proxims onns, dal 2018 enfin il 2021 dettia quai in grond basegn d’investiziuns. Uschia èsi previs da renovar ils implants da sport a l’Obere Au cun radund 60 milliuns francs sco era sanar e construir da nov pliras chasas da scola per medemamain 60 milliuns francs, scriva la citad da Cuira. Per las vias duai vegnir investì radund 40 milliuns. Las investiziuns nettas per l'onn 2018 giaschan tar 34,6 milliuns.

Ils pli gronds projects èn duas plazzas da ballapè cun pastg artifizial, la sanaziun dal stgaudament e la dischlocaziun dal Mühlbach per il center da sport da l'Obere Au. Tar il lavuratori forestal vegl saja uras per la sanaziun da las deponias veglias, la nova biblioteca da la citad vegnia finida, las paraids ed ils mirs da la scola Nikolai vegnian sanadas e las lavurs vi dal Werkhof 2020 vegnia cumenzadas. Las investiziuns nettas pon vegnir finanziadas sezzas per 53,3%.

Divers posts da custs creschan

Ils custs creschian sur tut tar il persunal, ils custs materials e las expensas da gestiun, ils custs da transfer sco era tar ils custs extraordinaris. Ils custs tar il persunal derivian sur tut da la Scola da la citad, per gronda part per scolasts e la polizia da la citad. Ils custs materials e da gestiun creschia en diversas posiziuns a moda moderata. Ils custs da transfer creschian sur tut en las spartas da tgira ed ospital, la regiun Plesur sco era per la biblioteca da la citad.

Expensas extraordinarias datti pervi da la finanziaziun speziala da la «ARA ed aua persa». Là dovri ina prefinanziaziun per il project da la Confederaziun obligatoric «Eliminaziun da microcontaminaziuns». Las entradas supplementaras derivian sur tut da l'adattaziun da da las taxas per sereneras.

