Tgi che less ir l’enviern cun velo sto mirar ch’il velo è en buna furma. Quai munta ch’ils pneus èn buns, ch’ils frains tegnan e ch’ins ha montà glischs. E betg simplamain insaqualas, mabain davant ina glisch alva e davos ina glisch cotschna. Dentant na dastga lezza betg sbrinzlar. E tgi che n'ha betg montà glischs lez sto pajar in chasti da fin 60 francs.

Uschè spert che las glischs da las vias èn tschentadas en, ston ins era avair glisch vid il velo.

Cura laschar il velo a chasa?

Il policist Martin Roffler recumonda da laschar il velo a chasa cura ch’i naiva u ha glatsch. Tgi che less tuttina ir, duai en mintga cas duvrar guttas («Spikes») per il velo, per evitar da glischnar.

Vinavant di il policist da Puntraschigna, ch’ins duai adattar la spertezza a la situaziun sin via, metter si chapellina, trair en ina vesta che reflectescha, adina avair tschentà en las glischs e sa trair en chaud.

RTR actualitad 06:00