Grazia a la punt na ston ins betg pli ir a pe u cun il velo tras la stretga dal Welschdörfli. Uschia duai il traffic atras Cuira vegnir distgargià in pau. Da nov datti tar il Obertor anc ina ampla dapli, per ch'ils peduns e velocipedists pon ir fin tar la punt.

La punt cun ina lunghezza da 75 meters maina da l'Obertor al Freihofplatz sur la Plessur. Marcant è cunzunt l'artg che maina sur la punt ora. Vitiers fa la punt duas fitg levas stortas e furma pia in lev «s». Ils plans da la punt ha il biro d'inschigners «Bänziger Partner» fatg en collavuraziun cun ils architects da «Ritter Schumacher».

«Italienische Brücke»

Per il num da la punt hai dà total 850 propostas – tranter auter er «Punt da Marti» u «Tom Leibundbruck». Pli baud saja ida da qua or ina via cun il num «Italienische Strasse» – ina via da commerzi cun l'Italia. Plinavant saja quai in grazia fitg a la populaziun taliana, che haja gidà a construir la citad e da sviluppar Cuira.