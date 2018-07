Atgnamain n'èn las vignas betg heiclias sch'igl va per aua. Cun quai ch'i n'ha schon ditg betg propi pluvì, han divers viticulturs cumenzà a sauar. In grond stress per els.

In mez kilometer uders, pliras tonnas aua, in pèr uras lavur – quai dovri per che Hanspeter Lampert po sauar sias vignas. Quai fa el adina sur notg. Durant tschintg uras squittan trais indrizs fix aua sin las vignas. Suenter metta il viticultur enturn ils uders. Uschia po el sauar in'autra part da las vignas. In grond stress, sco el di.

Sauaziun da guts

Mo ils paucs viticulturs mettan sin la sauaziun da guts. Cun quel sistem pon ins dar aua mo a las plantas, gut per gut. Ladina Obrecht e ses um han montà uschia in indriz tar tut las vignas novas. In'investiziun en il futur, di la viticultura.

L'aura vegn adina pli extrema. Perquai montain nus dapi diesch onns tar tut las vignas novas uschia in indriz.

Influenza sin il vin

Tar vignas che «han said» creschan pli paucs roms e pli pauca feglia ch'ils auters onns. Tenor Hanspeter Lamprecht ha quai in'influenza sin il gust dal vin. Las vignas produceschan il zutger per las ivas en la feglia. «Mintg'iva dovra 15-20 fegls, per esser dultsch avunda», di el. Vinavant produceschan las vignas memia pauc acid, di Ladina Obrecht. L'acid conserva il vin. Sch'igl è en memia pauc, vegn il vin pli spert vegl, di ella.

Vignas veglias betg heiclias

Las vignas pli veglias n'èn betg heiclias sch'i va per aua. Lur ragischs van profund en la terra. L'aua pon els prender da là. Perquai n'ha la setgira betg uschè ina grond'influenza sin ellas. Tar las vignas giuvnas è quai auter. Lur ragischs na van betg profund avunda. Perquai dovran els era dapli aua.

