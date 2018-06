La planisaziun locala vegn adattada a las pretensiuns per il cas d'auas grondas tar l'aual tras vitg.

La radunanza communala da Jenins ha approvà mesemna saira il quint 2017 che serra cun in surpli da radund 528'000 francs. Da l'autra vart èn las investiziuns nettas però stadas pli pitschnas che budgettà. Era l'ovra electrica ha fatg in gudogn cun 564'000 francs – quai tar investiziuns nettas da bun 443'000 francs.

Era la midada da la planisaziun locala dals flums è approvada. Questa prevesa da definir las zonas e mesiras necessarias per il cas d'auas grondas tar l'aual che va tras il vitg.

Vinavant han ils convischins da Zizers decis in credit da 110'000 francs per cumprar in nov vehichel communal e remplazzar il fargun.

