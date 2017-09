Jenins ha approvà sviament dal «Schwiibödeli»

La radunanza communala ha approvà in credit dad 850'000 francs per realisar il project.

La radunanza communala da Jenins ha approvà in credit dad 850'000 francs per sviar la via dad alp «Schwiibödeli». Il project ch'era vegnì elavurà ensemen cun il chantun ha il chantun era approvà la fin da zercladur e segirà ina contribuziun da passa trais quarts.

Suenter avair decidì questa contribuziun restan a la vischnanca da Jenins anc bun 204'000 francs. Per realisar questa via dad 800 meters sto la vischnanca cumprar terren. Quai ha il suveran approvà senza discussiun.

