Il suveran da Cuira po decider a l'urna davart l'iniziativa per mantegnair ils kinos da la citad. L'iniziativa cun il num «Per ina citad veglia viva – iniziativa per mantegnair ils kinos da la citad da Cuira» vul impedir il multiplex kino a Cuira vest. Uschia scriva il cussegl da la citad en ses messadi per mauns dal parlament.

Tenor dretg èsi pussaivel da stritgar commerzis ord ina zona

Sco Tom Leibundgut, substitut dal president da Cuira e responsabel da la citad per il tema «kinos», èsi en general pussaivel da stritgar commerzis ord ina zona. A Cuira dettia igl er gia ina zona da lavur, nua ch'igl è scumandà da construir hotels ord motivs da canera.

Cunquai che l'argumentaziun da salvar kinos en il center da la citad tanschia per il cussegl da la citad dentant betg per in general scumond da kinos en la zona d'industria, recumondan els da dir Na a l'iniziativa.

L'iniziativa da kinos a Cuira è per part nunvalaivla

Nunvalaivel saja dentant l'artitgel en l'iniziativa che vul metter en vigur la midada da la lescha da construcziun a moda retroactiva. Quest artitgel cuntrafetschia al dretg surordinà e na saja betg da suttametter a la votaziun, uschia il cussegl da la citad. Lez propona da refusar l'iniziativa.

Iniziants spetgan sin decisiun da parlament

Markus Kalberer, in dals cuniniziants, leva anc betg dir grondas tar il tema. Sco emprim less el tschantschar cun ses cuniniziants. Els spetgian dentant segiramain giu la decisiun dal parlament da Cuira, ils 7 da mars 2019. De facto han els il dretg da metter sin il chau la decisiun. Mo quai è tgunsch betg da spetgar.

