Jerome Capaul viva e lavura sin in bain puril datiers da San Francisco en il stadi federal da California da l'USA. Per in pèr dis èn el e sia partenaria Graziella vegnids en Svizra per visitar la parentella a Lumbrein e Trun. Sin la glista da visita: la chasa RTR a Cuira.

Las ragischs rumantschas a Lumbrein

Enfin il 1890 è Lumbrein stà la patria da la famiglia da Jerome Capaul. Ses tat ha decidì da far il viadi grond cun il bastiment en l'USA. Là han els lavurà sco purs. Il bain puril vegn suenter trais generaziuns anc adina manà da Jerome Capaul. Ni ses tat ni bab avevan dà vinavant il rumantsch. Perquai ch'els vulevan s'integrar meglier en la nova patria, han els surtut discurrì spagnol ed englais – uschia è il rumantsch ì a perder.

Enavos tar las ragischs rumantschas

Jerome Capaul ha gì ses emprim contact cun il rumantsch tras sias cusrinas che discurrivan anc in pèr pleds rumantsch. Ellas mussavan ad el brevs da pli baud ch'ils parents avevan tramess sur l'ocean. L'istorgia ed il linguatg han fascinà el uschè fitg, ch'el ha prendì la decisiun da laschar reviver il linguatg en l'atgna famiglia. Suenter retschertgas en l'internet ha el chattà la pagina d'internet da RTR.

Uschia ha Jerome Capaul chattà la purschida da RTR. Entschet haja el cun videos da battaporta e Minisguard, quels sajan stads pli lev da chapir. Pli tard è el avanzà tar il Telesguard e tar ils Cuntrasts. Il radio rumantsch taidlia el durant ch'el giaja cun tractor, raquinta el.

In giavisch va en vigur: Ina visita en chasa RTR

Suenter avair emprendì rumantsch ha el visità la chasa RTR. Igl è stà spezial per el da vesair tut ils moderaturs e las moderaturas ch'el aveva fin uss mo vesì sur la televisiun ubain online. Ina dad ellas ha mussà ad el tut las redacziuns. Silsuenter han els anc visità ils studios – ed il highlight: guardar «live» ina emissiun da Telesguard.

