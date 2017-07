L'ospital chantunal prescriva vacanzas

La stad èsi pli quiet en l’ospital chantunal. Perquai sto il persunal retrair sururas u far vacanzas.

La stad datti nagins accidents dad ir cun skis u cun aissa, i n’ha è betg tants turists en il Grischun sco l’enviern ed operaziuns planisablas vegnan era betg fatgas la stad. Uschia èsi pli ruassaivel en l’ospital. Il persunal sto retrair sururas, far vacanzas u lavurar servetschs pli curts.

Il persunal appreziescha questa soluziun

La fluctuaziun da pli pacs pazients la stad saja usitada, di Julius Risch, manader dal servetsch da persunal da l’ospital chantunal. E la soluziun cun dapli vacanzas u temp liber vegni pratitgada mintg’onn, ed appreziada dal persunal. Uschia possian collavuraturs ch'èn geniturs per exempel ir ina giada a far bogn cun ils uffants in suentermezdi. Plinavant na sajan ils collavuraturs er betg trists ch’els stoppian far vacanzas la stad.

