Suenter onns cun gronds deficits vul l'Ospital Tavau SA midar strategia e tschertga perquai in ospital pli grond per cooperar.

Il cussegl d'administraziun da l’Ospital Tavau SA mida sia strategia e less colliar l’ospital cun in ferm partenari grischun. Che l’Ospital chantunal a Cuira saja quest partenari, n’ha il president dal cussegl d'administraziun Rolf Gilgen betg confermà explicitamain, però datti tenor el be in partenari ch'è pli grond e vegn en dumonda.

En il rom da la midada da strategia banduna il directur Hanspeter Wyss l’ospital da Tavau per la fin da favrer. Gia il mars less il cussegl d'administraziun communitgar, tgi che vegn a surprender il post da directur. Enfin alura vegn l’ospital manà ad interim da la scheffa da finanzas.

L’ospital da Tavau ha scrit ils ultims onns gronds deficits da plirs milliuns francs. La midada da strategia capita en consentiment cun la vischnanca da Tavau e duess capitar uschè svelt sco pussaivel quest onn.

