L'uvestgieu da Cuira ha envidà mesemna saira ad in podium da discussiun davart il tema religiun e politica. Con fitg dastga u duess la religiun sa maschadar en la politica. Il vicari general da l'uvestgieu Martin Grichting è sa fatschentà en in cudesch davart questa dumonda. Ed el è da l'avis che spirituals na dastgan betg duvrar lur posiziun d'autoritad per far politica.

Cunzunt na duain els betg s'exprimer politicamain sch'i va per temas che n'han betg da far cun la baselgia. Tenor Grichting èn quai temas sco temps d'avertura da tancadis u energia atomara.

Ina runda omogena

Era ils trais politichers envidads Petra Gössi (PLD), Gerhard Pfister (PCD) e Gregor Rutz (PPS) èn da l'avis che la baselgia na duai betg s'exprimer en chaussas politicas. Cunzunt betg en fatschentas da mintga di. En urden saja sche la baselgia appellescha a las valurs fundamentalas dal carstgaun.

Uschia di Gregor Rutz per exempel, ch'el haja chapientscha sche la baselgia s'exprimia tar il tema abort. Ma betg sch'ella s'exprimia en connex cun la strategia d'energia u il temp d'avertura da tancadis.

Entras l'islam è la debatta uschè actuala sco anc mai

Cunquai che l'islam surordinescha la religiun er al stadi saja la debatta fitg actuala. Che muslimas e muslims mettan en tschertas situaziuns lur valurs religiusas sur quellas dal stadi svizzer, na va betg per Gregor Rutz e Gerhard Pfister. En da quellas situaziun vegnian politica e religiun numnadamain en conflicts. E da quests conflicts valia quai da schliar.

Cas sco quel en l'Argovia nua ch'in giuvenil n'ha betg dà il maun ad ina scolasta ord motivs religius n'èn per mai betg acceptabels. Qua sa mordan religiun e politica.

RR actualitad 07:00