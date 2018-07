Trais emnas dovran ins per pachetar tut il material d'ina biblioteca. Tut ils cudeschs, CD's, gieus e DVD's. Però betg tut las medias survegnan ina plazza en la nova biblioteca da Cuira. 14'000 medias vegnan zavradas ora. Quai surtut cudeschs da tecnica ed er guids turistics. L'intent è da far plaz per las medias actualas. Ed era dublettas datti pliras suenter che las bibliotecas Aspermont, Arcas, la ludoteca e la biblioteca interculturala sa mettan ensemen. Tut las medias che na vegnan betg pli ad esser en il sortiment da la nova biblioteca vegnan vendidas ad in martgà da pileschs.

In tut èn stadas 17 persunas vi dal pachetar stgatlas. Tranter auter eran quai er scolars ch'han uschè chattà ina plazza da lavur durant las vacanzas da stad. La gronda lavur n'è dentant betg il pachetar en tut, mabain il spachetar si tut en las localitads novas. Da far lezza lavur è planisà trais ulteriuras emnas.

Dals 27 d'avust è la nova biblioteca lura a la plazza da la posta a Cuira puspè averta.

