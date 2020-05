Roswitha Puschnig è ustiera cun corp ed olma. La crisa da corona ha ella nizzegià per porscher take away e home delivery. L'affar marscha dentant usche bain e crescha ch'ella ha decidì da betg avrir glindesdi il restaurant.

Il Calanda a Favugn metta er vinavant sin take away

Ella haja gì diversas notgs senza sien, raquinta Roswitha Puschnig. L'ustiera dal restaurant Calanda a Favugn ha dentant nizzegià schon ils emprim dis dal lockdown per far enavant. Ensemen cun ses team ha l'Austriaca che viva gia 33 onns en Svizra purschì in service da take away ed in service da purtar ils menus a chasa.

Cun avair fatg ils davos onns in bun num cun cordonbleus è quai stà en la crisa noss salvament.

Crisa sco schanza

Per Roswitha Puschnig è la crisa er ina schanza. Els hajan sco team sa chattads anc pli ferm ed uschia saja stà pussaivel d'occupar tut las nov persunas. Cun lavur curta, lavurar flexibel ed ord atgna cassa hajan ils collavuraturs ussa 100 pertschient da la paja, quai tar in pensum da lavur da 50 pertschient, raquinta Puschnig cun luschezza.

Avrir è nagina opziun

Insumma betg simpel saja stà quels dis da decider da betg avrir il restaurant. Per sias localitads, ch'han normalmain plaz per 100 persunas muntan las prescripziuns da corona che maximalmaint 25 giast avessan plaz. «Ils custs fixs restan e la segirtad na poss jau betg garantir». Perquai haja ella decidì da betg avrir glindesdi. E natiralmain haja il success cun take away e purtar a chasa mangiativas levgià la decisiun. Ils giasts dentant vegnian schon a mancar, raquinta l'ustiera cun corp ed olma.