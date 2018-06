La Scol'auta da tecnica ed economia a Cuira ha survegnì l'accreditaziun instituziunala sco scol'auta spezialisada. Quai è la premissa per l'independenza, uschia communitgescha la HTW.

La HTW fa in ulteriur pass en direcziun daventar independenta

La HTW a Cuira less daventar pli independenta.

Il Cussegl federal ha dentant l'ultim pled en chapitel. Quel decida sche la HTW dastga ir in'ulteriur pass en questa direcziun. La Scol'auta da tecnica ed economia a Cuira aveva fatg il 2015 la dumonda per daventar independenta da la Scol'auta spezialisada da la Svizra orientala FHO. Quai per incumbensa da la regenza grischuna. L'independenza fa part da la nova strategia chantunala per scolas autas e la perscrutaziun.

Dapi l'onn 2000 è la HTW part da la Scol'auta spezialisada da la Svizra orientala FHO.

