10% dapli svieuta per Fashion Outlet

Il Fashion Outlet a Landquart ha augmentà l'onn passà sia svieuta per 10%. Quai malgrà ch'il commerzi en detagl ha stagnà. En in martgà pretensius haja l'outlet uschia pudì rinforzar sia posiziun, scriva l'outlet en ina communicaziun.

Plinavant ha il Fashion Outlet er gì l'onn passà 9% dapli visitaders. Tant las cifras dals visitaders indigens sco era dals esters sajan creschidas, scriva l'outlet. Per prest in terz saja s'augmentà il dumber da gruppas – en emprima lingia cun glieud or da l'Asia.

Plinavant ha l'outlet inditgà che 98% da las surfatschas sajan occupadas il mument.

Ord l'archiv:

RTR novitads 15:00