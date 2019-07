Il Landquart Fashion Outlet ha pudì augmentar sia svieuta en l'emprima mesadad da l'onn per 12,3%, cumpareglià cun l'onn passà. Las cifras da visitaders èn creschidas per 13,1% dapi la medema perioda da l'onn passà.

L'outlet a Landquart tutga tar la chadaina da VIA Outlets che ha acquistà ils ultims 3 onns 11 tals centers en l'entira Europa. Er VIA ha pudì augmentar la svieuta per 10% e las frequenzas da visitaders per 8%.

Strategia «3R» sa cumprovada

Cun la mira da transfurmar ses centers en Premium Fashion Outlets persequitescha VIA Outlets vinavant sia strategia «3 R». Ils trais RS stattan per «Remodelling, Remerchandising e Remarketing» da las valurs da facultad. Cunquai ch'els han fin uss gì grond success vegn cuntinuà cun questa strategia.

