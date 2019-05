President communal è surlevgià: «Uss savain nus far vinavant»

Landquart: GEA a nova via

Sanar la via bain, dentant betg en la varianta luxuriusa: Il suveran è sa decis cun 67% da las vuschs ( cun 1'518 : 613 vuschs) per la varianta 1 – vul dir tut la via da la staziun vegn asfaltada. I na dat nagins urs en crap natiral – quella varianta avess custà 7,9 milliuns francs ed era vegnida favurisada da la suprastanza communala.

Tuttina na saja quai nagina sconfitta per la suprastanza, di il president communal da Landquart, Sep Föhn, e precisescha:

Per la suprastanza saja impurtant, da pudair far vinavant e quai saja uss pussaivel, di el. Dapi radund diesch onns aveva la vischnanca tschertgà ina soluziun – cun la decisiun dad oz datti ina.

La sanaziun vul cuntanscher questas finamiras:

La via duai daventar uschè lada ch'er camiuns pon cruschar.

I vegn a dar dapli parcadis

Per pussibilitar a persunas cun in handicap da sa mover senza obstachels vegni a dar enstagl da passapes sulettamain anc ina pitschna differenza d'autezza tranter via d'autos ed areal da peduns.

Uschia duajan las fatschentas duajan survegnir dapli valur.

