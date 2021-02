Per quest intent ha il suveran concedì in credit d’obligaziun da 2,9 milliuns francs. L’implant ha bunamain 40 onns e na correspundia betg pli a las pretensiuns dad ozendi. Quai ha communitgà la vischnanca.

Entras la renovaziun pudessia Landquart realisar en avegnir campiunadis svizzers sco er organisar meetings naziunals ed internaziunals.

Sustegn finanzial er da Cuira

Gia il settember aveva la citad da Cuira decis ch'ins vegnia a sustegnair finanzialmain la renovaziun totala da la plazza. Il parlament aveva da lez temp concedì ina contribuziun da 750'000 francs. I na saja betg raschunaivel da bajegiar in'atgna plazza a Cuira, sch'i existia gia ina buna en la vischinanza.

Plazza communala dad Igis survegn in nov «look»

Ultra da quai han ils da Landquart approvà in credit dad in milliun francs per renovar la plazza communala dad Igis. Las lavurs da construcziun duajan cumenzar la fin d’atun.

Ord l'archiv

Il vitg da Landquart datti dapi mo var 150 onns. En quel temp è il vitg sa midà fermamain.