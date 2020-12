Nagut cun pajar damain taglia per ils da Landquart. La radunanza communala ha renvià da sbassar il pe da taglia da 95% sin 90% da la taglia chantunala simpla. La proposta era vegnida da la PPS.

Preventiv prevesa gudogn

Approvà ha il suveran da Landquart dentant il preventiv per l'auter onn. Tar entradas ed expensas da bun 40 milliuns francs quinta quel cun in gudogn da ferm in mez milliun francs. Previs èn investiziuns da 11,2 milliuns francs. Quels duain tranter auter vegnir duvrads per in nov auto-cisterna, per la sanaziun dals stans da sajettar sco era per sanaziuns da vias e sendas.