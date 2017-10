Las chauras – ils stars da l'emprima GUARDA

La fiera d’atun, GEHLA a Cuira na datti betg pli, la successura è la GUARDA. E lezza sa focussescha cun in nov concept sin regiunalitad.

Charsinar chauras, far biera u degustar liongias, quai è tut pussaivel tar la GUARDA. En il focus na stat betg la vendita, mabain l’experientscha, di Marco Engel, il directur da la fiera d’atun. Uschia sa differenzieschia la GUARDA d’autras fieras. La fiera è era pli curta, mo 5 enstagl da 10 dis, e pli averta. I na dat nagina tura fixa per ils visitaders dad ir da stan tar stan. Tut ils passa 100 expositurs èn dal grischun, han in product grischun u in connex cun il Grischun.

Ils stars èn las chauras

Sper il sectur «martgà», cun ils expositurs, datti anc ils secturs «plaschair» cun la gastronomia, «event» cun concerts, «puraria» e «ragischs». Tar la puraria èn las chauras ils stars, radund 30 da 12 differentas razzas. Las chauras sajan impurtantas per cultivar la cuntrada, dentant era per charn e products da latg, di Martin Renner da l’uniun purila grischuna. La GUARDA less mussar tge stgazis custaivels che sa zuppan en las 150 valladas grischunas.

