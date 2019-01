Lisa Monn da Sedrun è la dunna giuvna ch'ha gì in grev accident cun velo avant in onn e mez. Dapi lura è ella ida tras bleras scenas stgiras en sia vita. Oz ha ella fatg pasch cun ses destin. Tuttina, las restanzas da l'accident vegnan ad accumpagnar ella sia entira vita.

In di che mida tut

«Lisa prenda la storta» è in film che raquinta l'istorgia da vita da Lisa Monn davent dal di che n'ha betg mo midà sia fatscha, mabain era si'entira vita. Igl è in'istorgia ch'ha era tutgà mai sco autura sco anc nagina da mias istorgias fin uss.

Lavur da diplom Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Quest artitgel tutga tar la lavur da diplom per la scola da schurnalists MAZ, che Nina Defuns visita.

Ils 20 d'avust 2016 va Lisa cun duas amias a rimnar izuns sur Tavau. La saira na turna ella dentant betg a chasa. Enstagl da turnar a chasa, vegn ella transportada cun grevas blessuras en fatscha e cun ina sperdita da dus liters sang en il ospital. Là vegn ella operada urgentamain.

Legenda: L'annunzia d'accident da la polizia chantunala. RTR

Ina da las perditgas da l'accident e l'um pensiunà Ueli Furrer da Tavau. Ils 20 d'avust vul el far in viadi da dumengia cun sia dunna. Sin via a chasa succedi, Lisa charrescha cun 39 km/h en l'auto dad Ueli Furrer.

Ueli Furrer ha scrit si ils eveniments da quel di per che Lisa chapeschia, tge ch'è atgnamain schabegià. Cura ch'jau hai visità Ueli Furrer a Tavau per far mes film, ha el prelegì sias brevs.

Maletg 1 / 4 Legenda: Lisa è charrada en l'auto dad Ueli Furrer. RTR Maletg 2 / 4 Legenda: Or d'in accident è daventà in'amicizia da correspundenza. Ueli ha scrit numerusas brevs a Lisa suenter l'accident. Oz èn els buns amis. RTR Maletg 3 / 4 Legenda: Ina visita tar Ueli Furrer a Tavau. RTR Maletg 4 / 4 Legenda: Ueli Furrer prelegia la brev d'accident ch'el ha scrit per Lisa. RTR

Lisa è crudada

En ina storta nunsurvesaivla sur Tavau èsi capità. Lisa è crudada dal velo, s'ha rut plirs oss en fatscha. Mo cun blera fortuna è l'egl restà intact. Ella è vegnida transportada urgentamain da Tavau en l'ospital da Cuira, da là vinavant en l'ospital universitar da Turitg. Là ha ella stuì spetgar sin l'emprima operaziun. Per ella è quai ina da las regurdientschas las pli grevas.

Lisa è puspè s'auzada

Suenter l'accident, suenter il temp en l'ospital è vegnì il il temp da reabilitaziun. Bleras uras fisioterapia han gidà da sa revegnir corporalmain. Lungs discurs cun buns amis e famiglia han gidà da sa revegnir mentalmain. Durant quai temp ha Lisa era fatg ina scolaziun sco scolasta da joga. Ella ha emplenì plirs cudeschs da notizias cun tut ses patratgs, sias temas e regurdientschas - ed ha emprendì d'acceptar ses destin e fatg pasch.

Maletg 1 / 9 Legenda: Lisa ha fatg in album cun fotografias dal temp d'accident. RTR Maletg 2 / 9 Legenda: Memorias vid in stgir temps en la vita da Lisa Monn. RTR Maletg 3 / 9 Legenda: Memorias vid in stgir temps en la veta da Lisa Monn RTR Maletg 4 / 9 Legenda: Durant la reabilitaziun ha Lisa fatg ina scolaziun da joga. Quai ha dà forza ad ella. RTR Maletg 5 / 9 Legenda: Mumma a feglia èn idas tras quai temp cun forzas unidas. Anc oz èsi grev per ellas da sa regurdar vid las scenas stgiras. Cun il temp vegn ei dentant pli lev. RTR Maletg 6 / 9 Legenda: Durant il grev temps ha Lisa anflà la carezia. RTR Maletg 7 / 9 Legenda: Las plattas ch'han fixà l'ossa da Lisa èn finalmein ora. RTR Maletg 8 / 9 Legenda: Oz abita Lisa a Lucerna. Là passenta ella bler temp cun amis ed amias. Las uras en buna cuminanza han adina dà blera forza ad ella. RTR Maletg 9 / 9 Legenda: Lisa Monn ha fatg pasch cun ses destin. RTR

Lisa ha cuntinuà la via

Oz, in onn e mez suenter l'accident, è Lisa enavos sin sia via. Suenter ch'ella aveva prolungà ses studi da fisioterapia, lavura ella uss sco fisioterapeuta diplomada en l'ospital chantunal a Lucerna. Ella abita era a Lucerna nua ch'ella passentà bler temp cun ses amis e sias amias sco era cun sia gronda charezza, l'ami Alex. Ella fa bler sport e bler joga. Oz sa Lisa era puspè ir cun velo, malgrà tut quai ch'ella ha fatg tras, malgrà las temas, il trauma e las regurdientschas. Sur Pasca vul Lisa perfin far ina cursa da velo sur 90 kilometers ensemen cun l'ami Alex.

Maletg 1 / 6 Legenda: Enavos en la normalitad: Lisa è oz fisioterapeuta a Lucerna. RTR Maletg 2 / 6 Legenda: Sco fisioterapeuta gida Lisa patients da sa revegnir. RTR Maletg 3 / 6 Legenda: Lisa ed Alex vulan far sur Pasca in "Iron Man" ensemen. Quai è ina cursa cun velo, a pe e da nudar. Lisa vul ir 90 kilometers cun velo per quella cursa. RTR Maletg 4 / 6 Legenda: Alex sustegna Lisa sin mintga pass. RTR Maletg 5 / 6 Legenda: Oz va Lisa puspè cun velo. RTR Maletg 6 / 6 Legenda: Suenter il grev accident è Lisa oz enavos sin sia via. RTR

Lisa ha decidì dad ir vinavant. Ella ha decidì, da far il meglier or da ses destin. Ella ha decidì, da far tut quai ch'ella vul far. E nagut tegna enavos ella da quai.

Qua l'entir film – «Lisa prenda la storta»