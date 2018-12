Il Tribunal federal a Losanna dat parzialmain raschun ad in recurs da Remo Stoffel. L'interprendider n'aveva betg acceptà ina decisiun da la Dretgira administrativa dal chantun Grischun en ina dumonda fiscala ed ha tratg vinavant quella. Il venderdi ha publitgà il Tribunal federal sia sentenzia.

Legenda: Tadlar il audio Saira: Remo Stoffel gudogna per part avant Tribunal federal. Durada 02:12 minutas.

Saira: Remo Stoffel gudogna per part avant Tribunal federal

Remo Stoffel è en dispita cun l'Uffizi da taglia grischun. En quella dispita sa tracti en emprima lingia da taxaziuns da taglia per il 2003 e 2004. Quellas sajan vegnidas fixadas memia autas, ha fatg valair l'interprendider Remo Stoffel. Perquai è el ì l'emprim avant la Dretgira administrativa dal chantun Grischun ed ha suenter tratg vinavant lezza decisiun a Losanna.

Legenda: La sentenzia dal Tribunal federal en chaussa è vegnida publitgada il venderdi. RTR, Isabelle Jaeger

Taglia betg sin radund 25 milliuns, ma sin radund 12 milliuns

Uss ha publitgà il Tribunal federal sia sentenzia ed en quella dà el parzialmain raschun a Remo Stoffel pertutgant las taxaziuns da taglia. L'interprendider n'haja betg da pajar taglia sin radund 25 milliuns francs entradas, ma be anc sin radund 12 milliuns francs. Quai vala tant per la taglia federala sco era per la chantunala e communala.

Chantun gudogna tuttina – per part

Cun sia decisiun ha il Tribunal federal er respundì in'autra dumonda centrala en questa dispita fiscala – numnadamain quella da la surannaziun. En questa dumonda dat il Tribunal federal betg raschun a Remo Stoffel: L'Uffizi da taglia ha vinavant il dretg da pretender las taglias sin questas entradas. I na valia nagina surannaziun.

La dispita pervi da la surannaziun Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen En il Cussegl grond era vegnì tematisà gia dapi onns ch'il chantun perdia ils raps da taglia dals onns 2003 e 2004 da Remo Stoffel, perquai ch'il process giuridic era sa tratg a la lunga. Pli u main pervi da quest cas specific – quai scriva er il Tribunal federal en sia decisiun – haja il parlament decis da prolungar la fasa durant che la lescha da taglia vala. Concret: Questas dumondas da taglia duajan surannar pir suenter 15 onns e betg gia suenter 10 onns.

Duas dumondas pervi da taglias n'èn anc betg respundidas

Malgrà questa decisiun dal Tribunal federal restan actualmain averts dus ulteriurs aspects en la dispita da taglia: En il curs dad ina investigaziun da taglia sin livel federal aveva l’Administraziun federala da taglia dumandà l'Uffizi chantunal da far dus pass giuridics:

Far ina procedura penala cunter Remo Stoffel per avair empruvà da defraudar taglias

e da denunziar el pervi da fraud fiscal.

Questas duas chaussas na sajan anc betg vegnidas fatgas, cunquai che la procedura da taxaziun saja vegnida tratga oravant, rapporta l'agentura da novitads SDA sin basa da la decisiun dal Tribunal federal.

