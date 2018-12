A la radunanza communala han ils abitants prendì cumià da Lucrezia Furrer ch'è stada dapi il 1999 en la suprastanza communala e dapi il 2010 presidenta. Er il vicepresident, Roland Schmid sa retira. El è stà dapi il 2010 en suprastanza e dapi il 2016 vicepresident.

Favugn ha approvà preventiv 2019

Il suveran da Favugn ha approvà il preventiv per l’onn che vegn. Quel prevesa ina perdita da 260'300 francs tar investiziuns nettas dad 1 milliun francs. Plinavant ha il suveran dà credits en valita da 1,3 milliuns francs. Tranter auter per sanar ina part da la via da Tumein e per plaz da la chasa cumin.

Il pe da taglia resta tar 95% sin la taglia chantunala simpla.

