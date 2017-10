Luf stgarpa 17 nursas sin alp sur Maiavilla

Sin l'Alp Stürfis sur Maiavilla ha in luf stgarpà 17 nursas. 5 animals èn vegnids mazzads, 12 han stuì vegnir durmentads en pervia da las blessuras. Quai ha Hannes Jenny da l'Uffizi da chatscha e pestga confermà.

Sche las nursas èn però daventadas unfrendas dad in u da plir lufs na saja però betg cler. Nunenconuschent è era la derivanza dal luf. Cler saja sulet ch'i na sa tractia betg d'in luf ord il triep dal Calanda. Maiavilla na tutgia betg tar il territori da lezs lufs, i saja dentant pussaivel ch'il luf derivia oriundamain ord lez triep.

Sin l'Alp Stürfis sa chattan il mument radund 1'500 nursas. L'alp n'ha però betg ina protecziun da muntanera. Quella era pir en planisaziun.

I è in dals gronds stgarps da nursas dal davos temp. Quai sappia dentant era vegnir relativà, di Jan Boner, incumbensà per la protecziun da muntaneras al Plantahof. Per in'alp senza protecziun da muntanera saja il dumber da nursas stgarpadas en la norma usitada.

