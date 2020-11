La radunanza communala ha approvà in credit da dus milliuns francs per sanar la chasa da scola centrala a Pany. L'ultima renovaziun da la chasa da scola è stada avant 25 onns.

Uss saja d'ina vart temp da remplazzar diversas apparaturas, mobigliar e fanestras e da l'autra vart stoppia la scola er vegnir adattada per pudair porscher ils servetschs prescrits da la lescha. Uschia veglia la vischnanca p. ex. era porscher en l'avegnir ina maisa da mezdi cun la pussaivladad d'emprender.

Preventiv 2021 prevesa ina perdita

En pli han ils da Luzein approvà il preventiv da l’auter onn. Quel prevesa ina perdita da 41'000 francs. Il pe da taglia resta tar 85% da la taglia chantunala simpla.

Plinavant ha la radunanza er lubì in credit da 300'000 francs per cumplettar e far pli attractiva la senda da viandar tranter Pany e St. Antönien. Tranter auter cun indrizs da termagliar per uffants.