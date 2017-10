Maiavilla: Els na curran n'er oz betg

Er la segunda dumengia da cursas da chavals ha stuì vegnir annullada pervi da l'aura a curta vista. En vista a las perditas finanzialas, che quai signifitga per ils organisaturs, è l'avegnir da las cursas da chavals a Maiavilla pli e pli intschert.

Suenter la decisiun da l'emna passada avevan ils organisaturs atschertà, da far tut per pudair far la segunda dumengia da cursa e realisar uschia almain ina da las duas dumengias da cursa da la 61avla ediziun da las cursas da chavals a Maiavilla. L'aura als ha dentant fatg anc ina giada in stritg tras il quint.

La plievgia haja lomià il terren a tala moda, che las cursas na sajan betg pussaivlas. La segirezza dals chavals e dals chavaltgaders na possia uschia betg vegnir garantida. Quai han communitgà ils organisaturs.

L'avegnir è mess en dumonda

Sche las cursas vegnan spustadas sin in auter termin, n’è il mument anc betg cler. Ils organisaturs infurmeschan durant il di davart ils proxims pass. Gia suenter che l’emprima dumengia da cursa ha stuì vegnir annullada, avevan il responsabels discurrì dad in avegnir pli che malsegir da las cursas da chavals sin il Rossriet.

« Davos il futur da las cursas met jau simplamain blers segns da dumonda. » Ruedi Niederer

president dal comité d'organisaziun

RR novitads 09:00