Maiavilla: Viticulturs èn surprais

Malgrà las notgs da schelira da l'avrigl passà guarda quai ora bain tar ils viticulturs a Maiavilla. La stad saja stada buna e la natira haja reagì bain sin las scheliras uschia ch'els quintan cun in bun vin 2017.

A la festa da vin a Maiavilla han las viticulturas ed ils viticulturs avert lur tschalers da vin. La chaschun per dumandar co i guarda or cun il vin 2017. E la resposta è tar tut ils viticulturs dumandads la medema: Surprendentamain bain! Malgrà las scheliras da l'avrigl passà guarda quai or per gronda part bain en las vignas da Maiavilla.

Buna stad per viticulturs

Cunzunt la stad haja salvà grondas parts da la racolta. Quella saja stada buna, sulet las vespras han fatg insaquants problems. E quest onn haja quai dà fitg bleras. Il problem è ch'ellas mangian davent la pel da las ivas uschia ch'ellas smarscheschan. Dentant il problem saja betg gravant. Uss dovra quai dentant anc insaquants bels dis, il pli gugent cun bler favugn, per che las ivas vegnan in zic pli sitgas e dultschas. Uschia ch'il vin da l'onn 2017 vegn forsa schizunt bunischem. En scadin cas quintan tut las viticulturas e tut ils viticulturs dumandads cun in bun vin, la quantitad dentant in zic pli pauc che la media dad auters onn.