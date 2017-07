Malauras er a Cuira

Plirs abitants da Cuira han dumandà agid la polizia perquai ch'abitaziuns e tschalers èn stads innundads dumengia saira suenter in grev stemprà.

Suenter in grev stemprà a Cuira la dumengia saira hai dà plirs telefons tar la polizia. Quella ha stuì ir pervi d'abitaziuns e tschalers innundads ma er pervi d'ina planta derschida. Ultra da quai sajan la polizia ed ils pumpiers vegnids clamads perquai che vias e sutpassadis sajan stads sut aua, scriva la polizia da la citad.

En l'Ackerbühlstrasse a Cuera è ina plonta cupitgada. La plonta è crudada sin ina lingia d'electricitad ed ha donnegià ella.

Sin la via da Domat è material, ch'è stà quintà per la construcziun da la via, vegnì sbuvà da la plievgia. I ha dà ina ruosna en la via uschia ch'in vial da la via è vegnì serrà sur notg.

Dasper la polizia da la citad èn er ils pumpiers stads en acziun cun 12 persunas. Era manaschis industrials ed il lavuratori communal da la citad Cuira èn stads en acziun svo era ina firma da segirezza.

