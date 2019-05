L'emprima bova gronda è gia vegnida il 2011 giu dal Piz Cengalo. A partir da lu han ins cumenzà a lavurar tenor ils princips dal management da ristgs integral. Concret vul quai dir, ch'ils experts han

analisà la situaziun da privel e lura tranter auter decidì

d'installar in indriz d'avertiment,

elavurà novas cartas da privels,

in plan d'urgenza,

spustà la plazza da campar e

bajegià il batschigl per tschiffar ulteriur material da bovas.

Tut quai era lura pront per la proxima anc pli gronda bova ch'è vegnida giu l'avust 2017.

Bondo è in fitg bun exempel, co ch'ins po realisar quest management da ristgs integral.

Il coc è ina buna collavuraziun

Essenzial per ch'il management da ristgs integral funcziunia è ina buna collavuraziun tranter experts dal chantun, scienziads ed ils responsabels da la vischnanca. Resultats da questa collavuraziun èn lura per exempel novs plans d'urgenza, analisas da privels cun novas metodas sco radar u satellit ubain era la scolaziun da cussegliaders locals en vischnanca.

La basa legala manca

Uss èn ils experts uschè lunsch, ch'ins vul instituziunalisar ed organisar meglier questas collavuraziuns e responsabladads per cas d'urgenza. Ma per pudair far quai ed er duvrar ils products che sa dattan mintgamai or dals singuls eveniments, manca actualmain per gronda part la basa legala, di Christian Wilhelm ch'è responsabel tar il chantun per la protecziun da privels da la natira.

Perquai vul la presidenta communala da la Bregaglia, Anna Giacometti, uss er stgaffir ina lescha per la protecziun da la populaziun. En quella duain esser fixadas las cumpetenzas e responsabladads sco er substituts e substitutas per il cas d'urgenza en vischnanca.

En Svizra avain nus sviluppà in fitg bun sistem. Nus avain però sviluppà quel adina enturn singuls eveniments. Il mument vegn dentant anc lavurà memia pauc tenor il medem princip sin nivel strategic.

Er la Confederaziun vul meglierar l'organisaziun

Finamira è er sin stgalim federal da survegnir dapli survista e structura per betg stuair sviluppar tut adina or dad in eveniment specific, declera il responsabel per la prevenziun da privels da la natira, Josef Eberli. Perquai sajan ins actualmain vid ina planisaziun generala per survegnir ina survista dals ristgs en l'entira Svizra. L'idea saja d'avair pli tard ina basa da decider, co ir enturn en in chantun u ina regiun il pli effizient ed effectiv cun in tschert ristg entras privels da la natira.

En quest connex è gia en lavur in project tar l'Uffizi federal per l'ambient, nua ch'i va per survegliar – cun agid da satellits – tut las spundas u culms ch'èn en moviment en Svizra.

