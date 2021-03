Il center da la citad da Cuira duai daventar in center da cultura. Cunquai ch'i manca en la chapitala grischuna localitads d'emprova per teater, saut, musica u literatura propona il cussegl da la citad in center cultural. Quel duai vegnì organisà decentral, dentant administrà en in lieu. Sco quai che la citad communitgescha saja previs sco biro da cultura in bajetg annex da la remisa da posta. Il concept prevesa da prender a fit diversas localitads en la citad per porscher uschia spazis d'emprova. Part dal concept fan il Teater Cuira, il Sennhof u er il bajetg «Haus zum Arcas». La proposta va uss en consultaziun.

Or da l'archiv

I ha adina puspè da emprovas da dar dapli vita a la cultura a Cuira.