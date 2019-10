Tschiertschen-Praden preschenta a partir dad oz sia purschida turistica sin ina nova pagina d’internet. Fin uss fascheva mintga organisaziun turistica da per sai ses marketing.

Uss èn la hotellaria, la gastronomia, las pendicularas e las autras organisaziuns sa messas ensemen per nizzegiar sinergias – e spargnar daners. La tgira da la pagina d’internet ed il marketing han ins surdà a Cuira turissem. 40'000 francs custa quai ad onn. Sche Tschiertschen avess vulì far sez in marketing professiunal, fissi vegnì pli char.

Nus stuessan uschiglio engaschar persunal, e gliez custass bler dapli.

Cuira è però ina capitala cun auters basegns turistics. N’exista betg il privel che Tschiertschen-Praden vegn marginalisà? La vischnanca saja entretschada fermamain en la regiun Plessur cun pliras vischnancas e destinaziuns cun in ferm concept regiunal nua che mintga partenari valia tuttina bler, di Roderick Galantay, il president communal da Tschiertschen-Praden.

Nus savain ozendi mo empruvar da profitar in da l’auter.

RR actualitad 17:00