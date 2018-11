La vischnanca da Tumein ha in nov president communal. Martin Wieland ha fatg la cursa cunter il president en uffizi Oswald Sulser. Insaquants vischins sa fan dentant quitads ch'el pudess avair interess dubels.

Sin il plan da lavur da la vischnanca da Tumein stat en il futur il plan da quartier dal territori «Wasserschmitten». Là n'è betg be la gronda orticultura Wieland, mabain là è er planisà ina surbajegiada. Kurt Siegrist, abitant da Tumein ha menziunà en in fegl sgulant a la populaziun da Tumein anc avant las elecziuns ch'el sa fa quitads ch'il candidat Martin Wieland pudess profitar cun la orticultura da sia rolla sco nov president. Wieland dentant sincerescha che la pli gronda part dal terren correspundent saja vendì ad ina firma d'immobiglias e che sia zona fissi be pauc pertutgada da las midadas ch'il nov plan da quartier prevesa.

Preventiv prevesa in minus

Sper l'elecziun dal nov president han ils da Tumein approvà il preventiv da l'auter onn. Tar entradas ed expensas da radund 5,8 milliuns francs serra quel cun in minus da var 80’000 francs. Il pe da taglia resta tar 100% da la taglia chantunala simpla.

La radunanza communala ha plinavant elegì da nov la suprastanza. Andrea Pargätzi e Hans-Peter Clénin èn vegnids re-elegids. Da nov en suprastanza èn Peter Färber e Bernhard Spadin.

