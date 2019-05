Il quint annual da l'onn passà ha serrà cun in aut gudogn. Quai tar extradas da var 2 milliuns francs.

Motiv per il gudogn sajan pli autas entradas d'impostas, restituziuns sco era ina donaziun. Sin il quint d'investiziuns èn notads extradas d'in pau dapli che 1,5 milliuns francs ed entradas d'in pau pli pauc che 1,5 milliuns. La radunanza communala ha approvà il quint unanimamain.

Vinavant hai dà differentas midadas da leschas, per exempel in'adattaziun da la constituziun communala ed ina revisiun totala da l'ordinaziun da pumpiers. Tut las midadas èn vegnidas approvadas. La suprastanza communala ha anc infurmà davart in rapport davart il maletg dal vitg. Quel saja la basa per ina revisiun da la planisaziun communala che duai capitar il proxim temp.

