A Mastrils ha in incendi destruì la gievgia bun'ura ina chasa cun stalla. Anc ad ura han las forzas d'intervenziun pudì purtar en segirezza in avdant. Uschia n'èn naginas persunas vegnidas blessadas.

Curt suenter las otg ha la polizia survegnì l'annunzia ch'i haja bler fim tar la chasa a la via da muntogna. Cura che la patruglia saja arrivada sin il plaz, saja gia bler fim vegnì ord la stalla. Lura hajan las forzas d'intervenziun stuì rumper ina fanestra perquai che l'isch chasa era serrà ed uschia pudì accumpagnar en il liber in um da 49 onns.

Per stizzar l'incendi e la via da muntogna a Mastrils vegnida serrada. La Polizia chantunala ha cumenzà a far retschertgas davart la raschun per l'incendi.