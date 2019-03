Durant dus onns è Max Decurtins da Cuira stà gidanter da fugitivs sin l’insla Lesbos en Grezia. Tranter auter ha el lavurà per l’organisaziun «Attica Human Support», ina organisaziun che rimna e reparta vestgadira en ils champs da fugitivs.

«Movement of freedom» – in graffiti sin las paraids dal champ.

Las tendas en il champ Moria – in dals champs per fugitivs sin l'insla Lesbos.

Dus onns ha Max Decurtins gidà a fugitivs sin l'insla Lesbos. El ha lavurà là en in magasin che rimnava resti per ils fugitivs. Quels pudevan cun agid dal telefonin empustar tar il magasin, tge ch'els avevan da basegn. Ils voluntaris furnivan alura las empustaziuns en ils champs da fugitivs.

Cur che jau sun arrivà a Lesbos en il champ eran là var 4'500 fugitivs. Il champ era però planisà per sulettamain 1'500 persunas.

La stad passada è Max Decurtins turnà enavos en Svizra. Dacurt ha el entschet in studi da lavur sociala. Las experientschas ch'el ha rimnà en Grezia èn stadas il grond motiv per l'elecziun dal studi. Per el èsi en general essenzial da s’engaschar vinavanat sin champ social.

RR actualitad 11:00