En il center da far tests da corona che l'ospital chantunal a Cuira avra l’auter glindesdi na datti en ina emprima fasa anc betg tests sperts. Per la media chantunala Marina Jamnicki sajan anc memia bleras dumondas avertas, per exempel co e cura ch'els pon vegnir duvrads.

Quai ha la media chantunala ditg envers il Schurnal regiunal da SRF. Fin ch'ils tests sperts pon vegnir duvrads, ston ils testads spetgar radund 24 uras sin il resultat dals tests da PCR.