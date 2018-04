Statisticas mussan cler: Cuira è pli char che autras citads cumparegliablas sco per exempel Thun u Brig. E sch’ins cumpareglia Cuira cun ils vitgs en vischinanza, lura è il maletg anc pli cler. «Pervi dals auts pretschs tschertgan famiglias adina pli savens in'abitaziun u ina chasa pli favuraivla en il conturn da la citad enstagl da en la citad sezza», manegia il president da l’uniun da locataris grischuns Lukas Horrer. Las abitaziuns en la citad sajan cunzunt per famiglias cun in pitschen budget memia charas.

In zic auter vesan quai ils differents purschiders d’immobiglias che RTR ha contactà. Ils pretschs vegnian numnadamain fixads tras la regla da dumonda ed offerta. Uschia saja era cler, ch'ils pretschs en la citad sajan pli auts che quels en il conturn perquai che l'offerta saja limitada e la dumonda gronda.

Memia blers giavischs

«La situaziun a Cuira na saja betg dramatica, ma era betg propi cuntentaivla», resumescha Lukas Horrer. «Famiglias finanzial flaivlas che veglian abitar a Cuira pudessan avair problems. I manchian grondas abitaziuns bunmartgadas.» Tar las firmas d’immobiglias tuna quai in zic auter. Els hajan ils davos mais gì in auter maletg. Cunzunt las abitaziuns simplas e bunmartgadas pli grondas na chattian nagins novs possessurs.

In sguard sin ils differents portals dad immobiglias vidas conferma quella tenuta. Pliras abitaziuns da passa 4 chombras per sut 1’500.- en scrittas ora. Ina schizunt per sut 1’200.- Las abitaziuns èn betg top-modernas, ma schubras, en urden e per part renovadas. Blers veglian in'abitaziun gronda, moderna e bunmartgada. Quai na saja dentant simplamain betg adina uschè realistic. Las aspectativas sajan savens memia autas per il budget ch'è avant maun.

Resumaziun Locataris chattan ils pretschs memia auts, ils purschiders d’immobiglias las aspectativas memia autas. La fin finala vesa mintgin la chaussa or da sia perspectiva.

Midar situaziun cun dapli offerta

Surbajegiadas sco «VierJahreszeiten» u la «alte KEB» provan ussa da schliar la problematica d'ina offerta favuraivla limitada. Tar la surbajegiada «Vier Jahreszeiten» cumenza ussa la fabricaziun da 100 abitaziuns favuraivlas e modernas. Patrun da construcziun è la citad burgaisa da Cuira.

Per il president Andreas Brunold è la motivaziun clera: «Nus vulain porscher abitaziuns pajablas per famiglias ed uschia serrar quella fora problematica.» Quai beneventa era il president da l’uniun da locataris Lukas Horrer: «Quests projects èn impurtants per far squitsch sin ils pretschs.»

