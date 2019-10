Svegliar l'interess per matematica, informatica, scienzas natiralas e tecnica – quai è la finamira dal MINT-Camp. Quest'emna prendan 140 uffants part ad in da quels camps e sfundran en quest mund.

«La fin dal di han ils uffants construì in aviun», di Urs Michel, responsabel per la scolaziun tar la firma Trumpf a Grüsch. Durant ils camps vegnan ils uffants sensibilisads per ils roms matematica, informatica, scienza natirala e tecnica. Durant in'emna dastgan els guardar davos las culissas da las firmas Trumpf, Georg Fischer e la EMS-Chemie a Domat.

Emprim contact cun emprendists futurs

Ils MINT-Camps n'èn betg be interessants per ils uffants, mabain er per las firmas che porschan tals camps. Per las firmas saja central da pudair fascinar ils uffants per ils roms da MINT. La speranza è ch'ils scolars e las scolaras turnan forsa in di per far in emprendissadi. Uschia sappian els segirar la proxima generaziun d'emprendists.

Situaziun da win-win

Per Lilian Ladner da la Scol'auta da pedagogia dal Grischun è la collavuraziun cun las firmas ina fitg buna chaschun er per la magistraglia futura. Era ils scolasts stoppian numnadamain reducir la distanza tranter teoria e pratica. Il medem mument sappian ils students e las studentas sa gidar cun tips pedagogics.

