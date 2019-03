cuntegn

Ulteriur Grischun - Miradur, anc adina in mastergn attractiv

La fasa finala da l'emprendissadi stat davant porta. La societad grischuna dals impressaris porscha quests dis a Landquart in curs da preparaziun per ils examens per tut ils emprendists da miradurs. Ma datti anc avunda giuvens che sa decidan per quest mastergn?