Motociclista mora sin il Pass dal Wolfgang

Suenter in manever da surpassar è ina motociclista vegnida giu da la via ed è collidada cun ina paraid-chasa. Ella è morta anc al lieu.

La dumengia marvegl è ina gruppa da motociclists charrada curt suenter las 10:15 uras da Claustra sur la via dal Partenz en direcziun Tavau Wolfgang. Sin la lunga via guliva datiers dad Oberlaret haja ina dunna da la gruppa vulì surpassar in auto. Cun puspè ir en è la dunna da 29 onns ida sur l'ur da la vart dretgada la via. Suenter ch'ella saja ida in pli lung toc sur in prà è la dunna collidada cun ina paraid-chasa.

Tar la collisiun è ella vegnida blessada grevamain. Il medi da l'ospital da Tavau ha be pli pudì constatar la mort da la dunna al lieu. Ils commembers da la gruppa èn vegnids tgirads dal Care Team Grischun. Durant radund in'ura e mesa è il traffic vegnì manà sin in vial. La Polizia chantunala examinescha anc l'andament da l'accident.

